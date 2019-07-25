Серебренников: мужчины и женщины в равной степени могут быть успешны в режиссуре

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Люди могут добиться одинакового успеха в различных профессиях, в том числе в режиссуре, вне зависимости от их половой принадлежности. Такое мнение в четверг на паблик-токе в институте "Стрелка" выразил режиссер Кирилл Серебренников.

"Нет понятия "женская режиссура", есть режиссура, и женщина, и мужчина перед ней равны", - отметил он.

По его словам, женщины доказали свою компетентность в разных сферах. "Они отстояли свое право делать те вещи, которые еще недавно им казались недоступными. Я за всех девушек, которые доказывают умом, талантом, силой, интеллектом, что они могут быть кем угодно", - сказал он.

В июне дискуссия по поводу участия женщин в считающейся чисто мужской профессии режиссера развернулась на сочинском "Кинотавре". Председатель попечительского совета фестиваля Федор Бондарчук тогда назвал "Кинотавр" центром российского феминизма. Президент "Кинотавра" Александр Роднянский добавил, что почти половина режиссеров, участвующих в конкурсе смотра, - женщины, но, несмотря на это, нельзя чисто механически подходить к отбору фильмов на фестивали по половому признаку.