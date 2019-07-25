В Баку открылся музыкальный фестиваль "Жара"

БАКУ, 25 июля. /ТАСС/. Четвертый международный музыкальный фестиваль "Жара" открылся в четверг вечером в столице Азербайджана. Он проходит в курортной зоне Sea Breeze в пригороде Баку.

"Жара", ставшая ожидаемым культурным событием лета, по традиции собрала многих звезд российской эстрады. Как сообщил один из организаторов музыкального праздника, певец и композитор Эмин, в нынешнем фестивале участвуют более 250 артистов. "Каждый вечер - а их будет четыре - на сцену будут выходить до 70 исполнителей. Это будет самая жаркая "Жара", - сказал он.

Фестиваль начался традиционным проходом участников по красной дорожке. Зрители тепло приветствовали любимых артистов, встречи с которыми ждали целый год.

Открылась "Жара-2019" гала-концертом. На сцене, сооруженной прямо на берегу Каспийского моря, под открытым небом выступили Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Кристина Орбакайте, Николай Басков, Валерия, Ани Лорак, Глюкоза, Лолита, Альбина Джанабаева, Вера Брежнева, группа "А'Студио", шведский певец и композитор Боссон и другие. В их исполнении прозвучали и уже известные хиты, и новые песни. Состоялось также несколько песенных премьер.

В предстоящие дни организаторы обещают новые композиции, исполнение уже полюбившихся песен в новой аранжировке, неожиданные дуэты. В рамках фестиваля состоятся юбилейный вечер группы "Любэ", творческие вечера Григория Лепса и Стаса Михайлова. Отдельные концерты будут посвящены хитам 1990-х и нулевых годов. А популярные композиции прозвучат 28 июля на заключительном концерте фестиваля, получившем название "Поколение Z".

Фестиваль "Жара" - совместный проект Эмина, основателя "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергея Кожевникова и заслуженного артиста России Григория Лепса. Первый фестиваль состоялся в 2016 году.