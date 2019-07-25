Выставка современного искусства "Здесь и сейчас" открывается в Москве

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Выставка "Здесь и сейчас. Атлас творческих студий Москвы", представляющая собой актуальный срез современного искусства столицы, открывается в центральном выставочном зале "Манеж" в пятницу. Посещение экспозиции и образовательной программы будет бесплатным, сообщили в пресс-службе организаторов.

"В Центральном Манеже открывается выставка "Здесь и сейчас. Атлас творческих студий Москвы". Цель этой выставки - представить актуальный срез современного искусства Москвы - современные техники и методики в художественном образовании и то, как они влияют на современный мегаполис. Проект, реализованный по поручению мэра города, в этом году будет состоять из экспозиции и обширной образовательной программы с лекциями, мастер-классами, практическими занятиями от ведущих педагогов творческих вузов и арт-студий, современных художников и кураторов", - говорится в сообщении.

Организаторы подчеркивают, что вход на выставку и мероприятия образовательной программы будет бесплатным для москвичей и гостей города. Проект, который продлится до 25 августа, охватывает все направления современного искусства - от живописи, скульптуры и фотографии до театра и новых технологий. Выставка объединяет на одной площадке двенадцать современных художников, преподающих в различных институциях.

"Перед каждым из них ставилась задача создать свою собственную инсталляцию, и не ту инсталляцию, с которой многие из них привыкли выставляться в музеях или выставочных залах, а специальную инсталляцию обучающую, которая была бы понятна простому зрителю - туристам, детям, взрослым, всем. Поэтому категория у нас "0+", - рассказал журналистам накануне открытия выставки ее куратор - архитектор, художник Юрий Аввакумов.

Участниками проекта стали современные художники и кураторы: Владислав Кирпичев (архитектура), Анатолий Осмоловский (скульптура), Айдан Салахова (живопись), Александр Корноухов (мозаика), Виктор Меламед (графика), Андрей Сильвестров (кино), Дмитрий Крымов (театр), Михаил Лабазов (стрит-арт), Сергей Братков (фотография), Дмитрий Знаменский (новые технологии), Светлана Тегин (мода), Елена Тупысева (танец). В формате творческих студий они продемонстрируют основные этапы создания произведений разных жанров и покажут внутреннюю "кухню" современного искусства.

"Их инсталляции - это аллегории студий, не сами художественные студии. Место, где происходит передача каких-то высших смыслов на наш земной уровень", - добавил куратор. Он отметил, что в рамках проекта запланировано множество дополнительных мероприятий - мастер-классов, лекций, кинопоказов, круглых столов. Также по воскресенья планируется проведение занятий для детей.

Удивит даже искушенных зрителей

"В этом году, мне кажется, очень интересная концепция. Я впечатлен тем, что здесь сделано. Я всякое видел в "Манеже", думал, что уже удивляться перестал, но все-таки меня эта выставка удивила <...> Москву уже выставками не удивишь, у нас в среднем ежедневно открывается пять-семь выставок. Но эта выставка удивляет", - сказал Кибовский.

Проект показывает, добавил руководитель столичного департамента культуры, чем сегодня живет Москва - "молодая, ершистая, художественно очень разнообразная". Он подчеркнул, что выставка продлится месяц, и вход на нее будет свободный, чтобы пришло как можно больше людей.

"Здесь ежедневно будет пять-восемь программ - на большой сцене, в кинозале. То есть если посчитать всех участников, авторов, которые будут за этот месяц здесь представлены, это около 2 тыс. фамилий, а мероприятий около 200 - мастер-классов, перформансов, образовательных программ", - отметил руководитель столичного департамента культуры.

Кибовский напомнил, что первая выставка "Здесь и сейчас!" прошла в "Манеже" год назад. Она состоялась после встречи мэра Москвы Сергея Собянина с молодыми художниками, которая прошла в Образовательном центре Московского музея современного искусства.

"И вот мы сделали в прошлом году первый блин, который не был комом. Но он нас кое-чему научил, потому что не все оказались готовы к масштабам "Манежа". Все-таки привычка к камерным пространствам или, наоборот, к огромным уличным для тех, кто работает в стрит-арте, показала, что художники более внимательно должны подходить, чтобы освоить пространство "Манежа", - сказал он.

О проекте

Выставка организована департаментом культуры Москвы, Московским музеем современного искусства и музейно-выставочным объединением "Манеж". В проекте принимают участие культурные институции и учебные заведения Москвы: Российская академия художеств, МГАХИ им. В. И. Сурикова, Российский институт театрального искусства (ГИТИС), РОСИЗО-ГЦСИ, Британская высшая школа дизайна, Московская школа фотографии и мультимедиа им. А. Родченко, институт "База", школа-студия EDAS, художественная студия "ДЭЗ № 5", Центр современного танца ЦЕХ, Tegin Fashion House и Центр современного искусства "Винзавод", Мастерская коллективного кино.

Цель выставочного проекта, который планируется проводить ежегодно, - выстроить со зрителем диалог о современной культуре, дать представление о ее формальном и идейном разнообразии, полифоничности и энергии художественной жизни современного города.