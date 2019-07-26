Масштабная выставка работ Ильи Глазунова пройдет в Манеже в 2020 году

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Масштабная выставка работ художника Ильи Глазунова пройдет летом следующего года в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве и будет приурочена к 90-летию со дня рождения мастера. Посетители увидят как известные произведения, так и ранее не демонстрировавшиеся работы, сообщил ТАСС руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

"Мы планируем летом следующего года сделать большую выставку, посвященную Илье Глазунову. Это очень большой и очень непростой проект. Он будет приурочен к 90-летию мастера", - сообщил Кибовский.

По его словам, выставку планировалось сделать еще при жизни Ильи Сергеевича. "Мы говорили с ним об этой выставке. Получили согласие на то, что эту выставку проведем. Но, к сожалению, будем делать этот проект уже без него", - рассказал собеседник агентства. Художник умер 9 июля 2017 года.

Согласно замыслу, выставка должна раскрыть все грани личности Глазунова - художника, организатора, педагога, собирателя. "Мы обсуждаем замысел с Галереей Ильи Глазунова и с Иваном Глазуновым (сыном художника, ректором Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова - прим. ТАСС). Мы хотим показать и известные работы, и произведения, которые широкий зритель еще не видел - они либо мало экспонировались, либо находились в запасниках, но это работы, очень важные для понимания внутреннего мира художника, как он менялся", - добавил Кибовский.

По его словам, как и всякий большой художник, Глазунов пережил много творческих этапов. "И вешать какой-то один ярлык, как это часто делается, совершенно несправедливо. Он никогда не был замкнут, как часто представляют, внутри скорлупы русского реализма, ничего подобного", - подчеркнул собеседник агентства.

О художнике

Глазунов родился 10 июня 1930 года в Ленинграде в семье ученого-историка Сергея Федоровича Глазунова и Ольги Константиновны Глазуновой. В 1942 году во время блокады Ленинграда родители и почти все ближайшие родственники Глазунова погибли, сам он был эвакуирован в Новгородскую область. Вернулся в Ленинград в 1944 году, поступил в художественную школу при Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина (ныне - Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина), а затем в сам институт, закончив его в 1957 году.

В 1956 году стал лауреатом международного художественного конкурса в Праге за портрет участника движения Сопротивления, чехословацкого журналиста Юлиуса Фучика. В 1957 году состоялась первая персональная выставка Глазунова в Центральном доме работников искусства в Москве.

В 1960-е годы Глазунов много путешествовал, создавал портреты политических деятелей в СССР и за рубежом. В 1964 году выставка работ Глазунова, организованная в одном из служебных помещений Манежа, была закрыта по требованию Московского отделения Союза художников.

С 1978 года преподавал в Московском государственном художественном институте им. В. И. Сурикова. В 1981 году по поручению Министерства культуры РСФСР организовал в Москве Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства и стал его директором. В 1986 году основал Российскую академию живописи, ваяния и зодчества, являлся ее бессменным ректором. В 2009 году академии было присвоено имя Ильи Глазунова.

В 1990-е годы участвовал в реставрации зданий Московского Кремля, был художественным руководителем работ по реставрации Александровского и Андреевского парадных залов Большого Кремлевского дворца и оформлению интерьеров 14-го корпуса Кремля. В 2004 году была открыта Московская государственная галерея Ильи Глазунова, в которой выставлены более 300 работ художника, подаренных им Москве.

Автор более 3 тыс. произведений. Наиболее известные монументальные полотна художника - "Мистерия XX века" (1978), панно в штаб-квартире ЮНЕСКО "Вклад народов СССР в мировую культуру и цивилизацию" (1980), "Вечная Россия" (1988), "Рынок нашей демократии" (1999). Широко известен в России и за рубежом как портретист, создавал портреты отечественных и иностранных общественных деятелей, актеров, политиков. Автор иллюстраций к произведениям Федора Достоевского, Александра Куприна, Михаила Лермонтова и других русских писателей. Создавал художественное оформление к постановкам Большого театра, Берлинской оперы и Одесского оперного театра.