Игорь Крутой и Димаш Кудайбергенов представят новые песни

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Народный артист России композитор Игорь Крутой сообщил в интервью ТАСС, что напишет для казахстанского певца Димаша Кудайбергенова (Кудайбергена) новые песни, которые могут войти в полноценный альбом.

"В моем юбилейном вечере в "Барклайс-центре" в Нью-Йорке 26 октября у него [Димаша Кудайбергенова] будет серьезный блок с теми успешными песнями, которые уже появились, а их пять-шесть, и многие еще находятся в работе. <…> На сегодняшний день в моем творчестве Димаш в приоритете", - сказал Крутой, утвердительно ответив на вопрос, хватит ли заготовленных релизов на полноценный совместный альбом.

При этом, по словам композитора, работа продолжится при обоюдном интересе. "У нас огромные планы, но мы в равной степени должны быть довольны друг другом. Это не то, что я помог Димашу Кудайбергену. Он в равной степени помог мне, и я объясню чем. Доставка контента до слушателей - феноменальная. Выходит песня, и на утро у нее 2 млн просмотров, 10 млн просмотров… Я такого еще не видел", - признался музыкант.

Казахстанский певец также выступит на организованном Крутым фестивале "Новая волна" в Сочи в конце августа, а также примет участие в его юбилейных концертах в Нью-Йорке, Москве, Минске и Дюссельдорфе будущей осенью. В Москве 3 ноября на "ВТБ-Арене" он споет дуэтом с франкоязычной артисткой Ларой Фабиан.

В совместном репертуаре Крутого и Кудайбергенова на сегодняшний день такие успешные композиции как "Любовь уставших лебедей", "Грешная страсть" и Mademoiselle Hyde.

25-летний Димаш Кудайбергенов быстро стал знаменитостью на родине благодаря очень широкому голосовому диапазону - пять октав. Он выступил на открытии Всемирной зимней Универсиады-2017 в Алма-Ате, исполнив в дуэте с казахстанской певицей Зариной Алтынбаевой оперную арию в современной обработке. Кудайбергенов был удостоен почетной премии Top Chinese Music Awards в номинации "Самый популярный певец в Азии", эту премию называют китайской версией "Грэмми". Певец также является обладателем гран-при конкурса "Славянский базар - 2015" в Витебске, а в марте 2019 года при аншлаге дал первые сольные концерты в Государственном Кремлевском дворце в Москве.