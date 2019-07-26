МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин положительно оценил рост доходов музеев в 2,5 раза за последние годы.

"Прилично", - сказал он на встрече с министром культуры РФ Владимиром Мединским, комментируя этот показатель.

"С тех пор, как музеи перестали быть хранилищем артефактов и предметов искусства для знати и нобилитета, с той поры музеи становятся все более и более широкими и доступными, у них есть три основные функции - это сохранение, изучение, популяризация", - отметил министр. По его словам, задачу популяризации и просвещения - новый функционал музейного дела - власти поставили во главу угла. "И есть определенные плоды, благодаря работе наших замечательных музейщиков", - констатировал Мединский.

По его словам, в целом посещаемость музеев страны за шесть лет превысила 150 млн человек, количество проданных билетов выросло вдвое, причем в федеральных музеях рост еще больше. "При этом мы существенно увеличили бюджетную поддержку наших федеральных музеев: и на зарплату, и на создание, и открытие новых экспозиций, - добавил министр. - Если не считать ремонт и реставрацию, вынести это за скобки, то размер бюджетных инвестиций в федеральные музеи вырос за эти годы практически на 70%, что отозвалось и в росте собственных внебюджетных доходов музеев".

Глава Минкультуры подчеркнул, что музеи уже стали фактором социально-экономического развития территорий. "В некоторых городах, на Соловках, например, это вообще главное системообразующее предприятие", - добавил он. "Но там много нужно будет сделать еще", - заметил на это Путин.