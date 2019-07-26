Единый электронный каталог музейных ценностей будет сформирован через пять лет

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Работа по составлению государственного электронного каталога музейных ценностей будет завершена в течение ближайших пяти лет. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом министр культуры Владимир Мединский доложил президенту России Владимиру Путину.

Министр напомнил, что "еще в 1996 году был принят закон о том, что необходимо музейные сокровища описать, пересчитать и внести в государственный электронный каталог". Однако работа эта не велась, она была запущена только в 2015 году, спустя 10 лет после принятия закона, добавил он.

"И уже за четыре года наши музейщики полностью описали 16 млн музейных предметов. Мы убеждены, что в течение ближайших лет пяти эта работа будет завершена и все сокровища, которые накоплены были нашими предками и поколениями, будут соответствующим образом систематизированы и атрибутированы", - рассказал глава ведомства.

Мединский также сообщил главе государства, что за последнее время в России в 1,6 раза выросло количество выставок. Для оценки этого показателя министерство провело учет количества посетителей этих выставок и количества проданных билетов, потому что "это реальный показатель работы".

"В целом у нас в стране сейчас около 3 тыс. государственных музеев разного уровня подчинения, более 700 частных музеев. За последние шесть лет открылось 170 новых музеев, из них значительная часть - частные, причем музеи большие, существенные", - рассказал президенту министр.