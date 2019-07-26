В Сочи стартует фестиваль "Крещендо" под руководством Дениса Мацуева

СОЧИ, 26 июля. /ТАСС/. Музыкальный фестиваль "Крещендо" пройдет в Сочи 26-27 июля, впервые в этом году на сцене Зимнего театра состоится концерт камерной музыки. Об этом рассказал журналистам на пресс-конференции народный артист России, пианист, арт-директор фестиваля Денис Мацуев.

"В этом году мы не только будем играть с Сочинским симфоническим оркестром, но и впервые в Зимнем театре представим вечер камерной музыки. Такого еще не было на "Крещендо". Мы будем играть одно из самых труднейших произведений камерной музыки - "Трио памяти великого художника" Чайковского. Монументальное и масштабное, почти часовое, это будет дебют в таком составе, дебют на сочинской сцене", - рассказал Мацуев.

Еще одним дебютантом нынешнего фестиваля станет победитель конкурса Astana Piano passion 2019, 12-летний пианист Петр Акулов, который выступит в первый день фестиваля. "Также 26 июля перед зрителями выступит Сочинский симфонический оркестр, и знакомые сочинским слушателям музыканты: победитель множественных Всероссийских и международных конкурсов, лауреат II премии Международного конкурса им. П. И. Чайковского 2015 Александр Рамм (виолончель) и лауреат Республиканских, Всероссийских и международных конкурсов Гайк Казазян (скрипка)", - сказал Мацуев.

Фестиваль "Крещендо" проводится с 2005 года, в Сочи получил постоянную "прописку" в 2012 году. Участники музыкального фестиваля - лауреаты и победители престижных международных музыкальных конкурсов, много и успешно выступающие в лучших концертных залах по всему миру.

Главная цель фестиваля - представить публике молодых российских музыкантов, продемонстрировать преемственность поколений и жизненную силу русской классической исполнительской школы.