"Союзмультфильм" планирует выпустить "Крокодила Гену" и "Попугая Кешу" в 3D

СУДАК /Крым/, 27 июля. /ТАСС/. "Союзмультфильм" планирует создать 3D-версии мультфильмов "золотой коллекции". Об этом сообщил в субботу художник-постановщик киностудии Юрий Пронин на форуме молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0".

"И поверьте, все самые известные бренды, такие как "Крокодил Гена", "Чебурашка", "Попугай Кеша", они уже существуют в 3D, так как я художник по персонажам. Они про запас уже есть, и наши продюсеры уже ищут варианты реализации", - сказал он.

Форум "Таврида" - уникальная образовательная платформа в области культуры и искусства. С 2015 года на форуме было выдано более 300 грантов на сумму 40 млн рублей. Организатором "Тавриды" является автономная некоммерческая организация "Центр развития культурных инициатив".

Пятый форум "Таврида 5.0" проходит в районе Судака и состоит из трех этапов. Первый стартовал 11 мая, его участники вовлечены в создание форума и фестиваля "Таврида - АРТ". В ходе второго этапа, который продлится с 20 июня по 10 августа, пройдут профильные смены, участниками которых станут музыканты, литераторы, продюсеры, представители народных направлений, архитекторы, художники, блогеры, актеры и режиссеры. Третий этап форума начнется осенью. С 10 сентября по 5 октября пройдут три смены для танцоров и хореографов, художников, скульпторов и искусствоведов, а также писателей, поэтов и литературных критиков.

Участники форума, жители и гости Крыма смогут принять участие в первом фестивале творческих сообществ "Таврида - АРТ", который пройдет с 20 по 26 августа.