Эксперт: российская анимация становится успешной в формате экспорта

СУДАК /Крым/, 27 июля. /ТАСС/. Российские анимационные фильмы становятся успешными на международном рынке, сообщила в субботу исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова на форуме молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0".

"Сейчас у мультфильма "Маша и Медведь" миллиарды просмотров, он продолжает оставаться в топе, ему следуют такие проекты как "Фиксики", "Смешарики", "Лунтик". Мы становимся успешными в формате экспорта", - сказала она.

По мнению Мастусовой, российская анимация способна внести свой вклад в формирование будущего поколения по всему миру. "Мы рассматриваем анимацию сейчас как в общем-то инструмент "мягкой силы", инструмент коммуникации с миром, потому что это универсальный язык. Все, что говорили сейчас коллеги о своих впечатлениях об анимации, о том, как они формировались как профессионалы и как люди, - это распространяется на зрителей во всем мире, особенно это касается детей. Мы тоже можем внести свой вклад в формирование будущего поколения не только России", - добавила она.

Форум "Таврида" - уникальная образовательная платформа в области культуры и искусства. С 2015 года на форуме было выдано более 300 грантов на сумму 40 млн рублей. Организатором "Тавриды" является автономная некоммерческая организация "Центр развития культурных инициатив".

Пятый форум "Таврида 5.0" проходит в районе Судака и состоит из трех этапов. Первый стартовал 11 мая, его участники вовлечены в создание форума и фестиваля "Таврида - АРТ". В ходе второго этапа, который продлится с 20 июня по 10 августа, пройдут профильные смены, участниками которых станут музыканты, литераторы, продюсеры, представители народных направлений, архитекторы, художники, блогеры, актеры и режиссеры. Третий этап форума начнется осенью. С 10 сентября по 5 октября пройдут три смены для танцоров и хореографов, художников, скульпторов и искусствоведов, а также писателей, поэтов и литературных критиков.

Первый фестиваль творческих сообществ "Таврида - АРТ" пройдет с 20 по 26 августа.