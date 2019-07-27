НТВ расследует утечку видео со съемок сериала "Чернобыль"

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Официальный трейлер сериала "Чернобыль" появится после завершения его производства, появившиеся в интернете рабочие материалы были размещены в нем нелегально. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе телеканала НТВ.

"Действия юристов НТВ являются стандартной реакцией на утечку информации и нелегальное размещение рабочих материалов в интернете. В настоящее время идет расследование данного инцидента. Официальный трейлер сериала "Чернобыль" появится после завершения производства, которое в данный момент ещё продолжается", - сказали в пресс-службе телеканала.

Издание TJournal сообщило о получении письма от канала НТВ с требованием удалить со своего сайта трейлер сериала "Чернобыль", который готовится к выходу в 2019 году. Телеканал, согласно информации на сайте TJournal, усмотрел в публикации нарушение авторского права.

Ранее в интернете появился предположительный трейлер российского сериала "Чернобыль" производства Amalgama Studio. Роли в проекте исполнили Игорь Петренко, Надежда Михалкова, Александр Феклистов и другие. Позднее ролик был удален с видеосервисов.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года: взорвался реактор, что привело к крупнейшей катастрофе в истории атомной энергетики. В ликвидации ее последствий участвовали более 600 тыс. человек. 600 человек из числа персонала станции и пожарных получили высокие дозы облучения, 28 из них скончались в течение года после катастрофы. Радиоактивному загрязнению подверглось более 200 тыс. кв. км территории бывшего СССР.