Гран-при Шукшинского кинофестиваля на Алтае получил фильм "Надо мною солнце не садится"

СЕЛО СРОСТКИ /Алтайский край/, 27 июля. /ТАСС/. Картина "Надо мною солнце не садится" - комедийная драма якутского режиссера Любови Борисовой - признана лучшим фильмом Шукшинского кинофестиваля. Церемония вручения наград прошла в субботу на горе Пикет в селе Сростки - на родине актера, режиссера и писателя Василия Шукшина, который родился здесь 90 лет назад.

"Богатство российского кино стало прирастать не только Сибирью, но и другими регионами страны - рождается на наших глазах многонациональное российское кино. Отличное кино растет в Татарстане, Башкирии, на Кавказе, но никогда последние годы солнце не садится над Республикой Саха", - сказал, объявляя победителя, председатель жюри полнометражного игрового кино всероссийского Шукшинского кинофестиваля Валерий Фомин.

Драма "Надо мною солнце не садится" рассказывает о молодом человеке по имени Алтан, приехавшем работать на Крайний Север, Ему предстоит провести месяц в одиночестве на безлюдном острове. Но у Алтана появляется сосед - старик Байбал, и парень узнает, что у Байбала в молодости пропала дочь. Он уговаривает старика создать видеоблог, чтобы найти ее, а заодно оттянуть день смерти - каждый день Алтан делает все, чтобы старик захотел прожить еще один прекрасный день.

Фильм-лауреат получил традиционный приз Шукшинских дней на Алтае - вазу, изготовленную из ревневской яшмы мастерами Колыванского камнерезного завода, копию Царицы ваз, установленной в Эрмитаже.

Приз за лучший игровой короткометражный фильм получила лента "Изгородь" - работа режиссера Михаила Кулунакова из Республики Алтай, снятая по одноименному произведению алтайского писателя Дибаша Каинчина. Фильм рассказывает о проблеме отцов и детей, размышлениях о том, что делать, чтобы быть счастливым.

В основную программу ХXI Шукшинского кинофестиваля в этом году вошли 10 полнометражных лент. Среди полнометражных фильмов в конкурсной программе этого года - военная драма "Война Анны" режиссера Алексея Федорченко, "Облепиховое лето" Виктора Алферова, "Интересная жизнь" Анны Яновской, "Двое" Тимофея Жалнина и другие картины.

Также в субботу были вручены другие награды завершившегося всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае". Лауреатом Шукшинской литературной премии в этом году стал Игорь Корниенко из Ангарска за рассказы "Птичка-невеличка", "Иду искать!", "Змея кусает себя за хвост", "Астероид" и повесть "Алаведерчи". Как отметил губернатор Алтайского края Виктор Томенко, издательские традиции к дню рождения Шукшина в регионе продолжаются: в крае был переиздан девятитомник его произведений, фотоальбом с его редкими фотографиями, книги рассказов.

Всероссийские Шукшинские дни на Алтае

Фестиваль "Всероссийские Шукшинские дни на Алтае" проходил в этом году в 43-й раз, с 23 по 27 июля. Площадками для мероприятий, помимо Барнаула и Сросток - родины Шукшина, стали 10 территорий. В регионе в честь 90-летия Шукшина организовали более 40 крупных мероприятий, в том числе - встречи с актерами, режиссерами, писателями и поэтами, мастер-классы для молодых режиссеров и писателей.

Василий Шукшин (1929-1974) - советский писатель, режиссер и актер, заслуженный деятель искусств РСФСР. Автор романа "Любавины", сборника рассказов "Сельские жители", режиссер, сценарист и актер фильмов "Калина красная", "Печки-лавочки", лауреат Государственной премии СССР и Ленинской премии (посмертно).