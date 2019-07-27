Фестиваль сатиры и юмора "Бендериада" прошел на берегу Волги в Марий Эл

ТАСС, 27 июля. Фестиваль сатиры и юмора "Бендериада - 2019" в юбилейный 25-й раз состоялся в городе Козьмодемьянске Республики Марий Эл. Именно этот город стал прообразом Васюков, где происходили события из романа "Двенадцать стульев" Ильфа и Петрова.

"Сегодня Козьмодемьянск собрал гостей уже на юбилейный - XXV межрегиональный фестиваль сатиры и юмора "Бендериада". За эти годы праздник завоевал широкую популярность: чтобы на один день стать героями романа, очутиться в атмосфере веселья и юмора, вновь приехали гости со всей России. Желающих было так много, что гостиницы бронировались заранее, и это неудивительно, сеанс одновременной игры в шахматы в исполнении Остапа Бендера провел не кто иной, как сам международный гроссмейстер, заслуженный мастер спорта России Сергей Карякин. Таким образом, идея Остапа из романа "Двенадцать стульев" воплотилась в жизнь, и Васюки стал "центром десяти губерний", - говорится в сообщении пресс-службы правительства республики в субботу.

Фестиваль открылся 25 июля, основные мероприятия прошли в субботу 27 июля. В 10:00 к берегу пришвартовался "Теплоход Скрябин" с Остапом Бендером на борту. Его роль сыграл заслуженный артист России Юрий Синьковский. Мэр Козьмодемьянска передал главному герою романа ключи от города.

"В далеком 1995-м году веселые, жизнерадостные жители Козьмодемьянска, горячо любящие свой город, объединились, чтобы снять вопрос, волновавший всех читателей упомянутого романа: "Где великий комбинатор Остап Бендер провел сеанс одновременной игры с любителями шахмат?". Конечно, это место здесь, в славном старинном городе Козьмодемьянске, упомянутом великим русским историком Карамзиным в "Истории государства Российского", - сказал на открытии фестиваля глава Марий Эл Александр Евстифеев.

Гости праздника могли увидеть и принять участие в карнавальном шествии "Это вам не Рио-де-Жанейро". После этого Сергей Карякин вместе с еще одним героем романа - "Одноглазым" устроил шахматную партию, в ходе которой они разыграли сцену с бросанием шахмат в противника. Центральным пунктом программы стал театрализованный аукцион "12 стульев и не только" с участием персонажей романа. В конце праздника Остап Бендер передаст ключ обратно мэру города, а небо над городом разукрасит фейерверк.