"Сатирикон" представит премьеру спектакля по пьесе "Мой папа - Питер Пэн" Керен Климовски

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Премьерный показ постановки режиссера Нади Кубайлат и актеров театра "Сатирикон" по пьесе "Мой папа - Питер Пэн" Керен Климовски, победившей в драматургическом конкурсе Российского Молодежного Академического театра (РАМТ) "В поисках новой пьесы" в 2018 году, пройдет в воскресенье на сцене Учебного театра Высшей школы сценических искусств.

По сюжету отец главного героя - Дани - открывает своему сыну тайну, что является Питером Пэном из детской сказки, мальчиком, который никогда не повзрослеет. Этим он оправдывает свои опоздания, периодическое отсутствие дома и забывчивость. "В спектакле и в пьесе задача не отвечать на вопросы, а задавать их. Не говорить: отец - Питер Пэн или жуткий неудачник, несостоявшийся мужчина, задача - рассказать эту историю", - отметила режиссер спектакля, выпускница факультета ГИТИСа, мастерской Сергея Женовача 2018 года.

По ее словам, перед тем, как начать репетировать постановку, был сделан эскиз в рамках лаборатории РАМТ. "Прошел конкурс драматургов, на котором было представлено около ста пьес, из них выбрали пять. Мне отправили их, и я выбрала эту пьесу [для постановки], хотя там даже не было имени автора, только номер, а потом эта пьеса оказалась победителем конкурса", - рассказала режиссер.

По решению художника-постановщика Дениса Сазонова, пространство сцены в спектакле выполнено в ярко-желтом цвете, такого же оттенка монохромные костюмы героев. Исключением являются маленький Даня - герой воспоминаний - он одет в белый плюшевый комбинезон и герой, воплощающий образ Капитана Крюка, его наряд красного цвета. "Для меня Капитан Крюк - злодей из этой сказки, который для Дани стал неким воплощением страха. То ли это какой-то солидный мужчина, то ли действительно, Капитан Крюк, или же это внутренний страх Дани, от которого он в итоге избавляется", - объяснила Кубайлат.

Роль Дани играет Константин Новичков, его же, но в более юном возрасте исполняет Алина Доценко. Помимо них в постановке заняты Илья Рогов, Анастасия Самылова, Анастасия Левина-Кузьменко и Ярослав Медведев. Как рассказала режиссер, ожидается, что на премьеру приедет и сама автор пьесы.