Гитара с автографами музыкантов The Doors ушла с аукциона в России почти за 1 млн рублей

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Гитара с автографами всех участников американской рок-группы The Doors, включая вокалиста Джима Моррисона, продана в субботу вечером на аукционе "Литфонда" за 950 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные на сайте онлайн-торгов.

Стартовая цена лота составила 790 тыс. рублей.

Торги прошли на территории "Парка Дракино" Серпуховского района Подмосковья в рамках международного хэви-метал-фестиваля Big Gun. На них также были выставлены автографы участников других легендарных групп, включая Metallica, Iron Maiden, Led Zeppelin, Black Sabbath. Обложка альбома группы Nirvana с автографом Курта Кобейна, оцененная в 340 тыс. рублей, осталась непроданной.

Группа The Doors была создана в 1965 году в Лос-Анджелесе вокалистом Джимом Моррисоном (1943-1971) и клавишником Рэем Манзареком. Группа продала более 100 млн альбомов по всему миру. The Doors стала первой американской группой, у которой было восемь золотых альбомов подряд. В 1993 году музыканты были введены в Зал славы рок-н-ролла.