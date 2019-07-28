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Умерла актриса Расси Тейлор, озвучивавшая Минни Маус в мультфильмах Disney

Ей было 75 лет

ТАСС, 28 июля. Актриса Расси Тейлор, более 30 лет озвучивавшая подругу мышонка Микки Мауса Минни в мультфильмах компании The Walt Disney Company, умерла в США в возрасте 75 лет. Об этом компания сообщила в субботу на своей странице в Twitter.

"Минни Маус потеряла свой голос после смерти Расси Тейлор. Более 30 лет Минни и Расси работали вместе, чтобы развлекать миллионы по всему миру. Это партнерство сделало Минни мировой знаменитостью, а Расси - легендой Disney, которую любили поклонники по всему миру", - говорится в заявлении.

По данным журнала The Hollywood Reporter, актриса умерла в своем доме в штате Калифорния. Причины смерти не называются.

Расси Тейлор принимала участие как актриса дубляжа во многих фильмах и мультфильмах, в том числе в фильме "Приключения Паддингтона" (Paddington, 2014), мультсериалах "Симпсоны" (The Simpsons, с 1989 года по настоящее время), "Утиные истории" (Duck Tales, с 2017 по настоящее время), "Рапунцель: новая история" (Tangled: The Series, с 2017 по настоящее время) и других.

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