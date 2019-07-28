Умерла актриса Расси Тейлор, озвучивавшая Минни Маус в мультфильмах Disney

ТАСС, 28 июля. Актриса Расси Тейлор, более 30 лет озвучивавшая подругу мышонка Микки Мауса Минни в мультфильмах компании The Walt Disney Company, умерла в США в возрасте 75 лет. Об этом компания сообщила в субботу на своей странице в Twitter.

"Минни Маус потеряла свой голос после смерти Расси Тейлор. Более 30 лет Минни и Расси работали вместе, чтобы развлекать миллионы по всему миру. Это партнерство сделало Минни мировой знаменитостью, а Расси - легендой Disney, которую любили поклонники по всему миру", - говорится в заявлении.