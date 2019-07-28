Режиссер фильма "Король лев" сообщил, что включил в ленту один настоящий фотоснимок

НЬЮ-ЙОРК, 28 июля. /ТАСС/. Американский режиссер Джон Фавро включил в свой анимационный фильм "Король лев" (The Lion King, 2019) один фотоснимок, который не был создан с помощью компьютера. Об этом он сообщил в Twitter.

Как пояснил Фавро, "это единственный реальный кадр" в ленте. "Я вставил один кадр, который мы на самом деле сделали в Африке, чтобы узнать, заметит ли кто-нибудь", - констатировал режиссер.

Фавро отметил, что речь идет о фотографии, на которой запечатлен восход солнца над саванной. Данный пейзаж появляется в начале фильма. Снимок размещен в Twitter Фавро. Режиссер заострил внимание на том, что в фильме 1490 кадров, созданных аниматорами и экспертами по компьютерной графике.

Фильм является ремейком одноименного рисованного мультфильма 1994 года. Картина полностью снята с помощью реалистичной компьютерной анимации. Мировая премьера состоялась 9 июля текущего года. Премьера в России - 18 июля. Бюджет картины составил около $260 млн.