Режиссер фильма "Король лев" сообщил, что включил в ленту один настоящий фотоснимок

НЬЮ-ЙОРК, 28 июля. /ТАСС/. Американский режиссер Джон Фавро включил в свой анимационный фильм "Король лев" (The Lion King, 2019) один фотоснимок, который не был создан с помощью компьютера. Об этом он сообщил в Twitter.
This is the only real shot in #TheLionKing. There are 1490 rendered shots created by animators and CG artists. I slipped in one single shot that we actually photographed in Africa to see if anyone would notice. It is the first shot of the movie that begins The Circle of Life. pic.twitter.com/CO0spSyCv4— Jon Favreau (@Jon_Favreau) July 26, 2019
Как пояснил Фавро, "это единственный реальный кадр" в ленте. "Я вставил один кадр, который мы на самом деле сделали в Африке, чтобы узнать, заметит ли кто-нибудь", - констатировал режиссер.
Фавро отметил, что речь идет о фотографии, на которой запечатлен восход солнца над саванной. Данный пейзаж появляется в начале фильма. Снимок размещен в Twitter Фавро. Режиссер заострил внимание на том, что в фильме 1490 кадров, созданных аниматорами и экспертами по компьютерной графике.
Фильм является ремейком одноименного рисованного мультфильма 1994 года. Картина полностью снята с помощью реалистичной компьютерной анимации. Мировая премьера состоялась 9 июля текущего года. Премьера в России - 18 июля. Бюджет картины составил около $260 млн.