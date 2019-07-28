Балет Большого театра отправился с трехнедельными гастролями в Лондон

МОСКВА, 28 июля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Российская часть программы перекрестного Года музыки Великобритании и России откроется масштабными трехнедельными гастролями балета Государственного академического Большого театра России (ГАБТ), которые пройдут с 29 июля по 17 августа на сцене лондонского Королевского театра "Ковент-Гарден". В воскресенье знаменитая российская труппа вылетела в британскую столицу, сообщила ТАСС пресс-атташе ГАБТ Катерина Новикова.

"Афишу лондонских гастролей Большого балета (так во всем мире именуют балет Большого театра) составили такие знаковые постановки, как "Лебединое озеро" (восемь показов), балет "Спартак" (семь показов), четыре раза будет исполнен "Дон Кихот" и дважды будет показан "Светлый ручей", - проинформировала собеседница агентства.

Она сообщила, что в гастролях примет участие коллектив в количестве 270 человек. Также в Лондон отправлено 13 контейнеров со сценическим оборудованием, декорациями и реквизитом.

Гастрольный коллектив возглавят генеральный директор Большого театра Владимир Урин и руководитель балетной труппы ГАБТ Махар Вазиев.

Брать новую высоту и удивлять

Новикова отметила, что в XXI столетии балетная труппа Большого отправилась на гастроли в Лондон уже в шестой раз. "Сезон" Большого балета в театре "Ковент-Гарден" уже стал некой традицией, которую глубоко чтут и сам Большой, и местные балетоманы", - подчеркнула пресс-атташе ГАБТ.

По ее словам, "как бы часто ни повторялись гастроли, менее ответственными и будоражащими они не становятся, и ясно почему". "Во-первых, приходится не только удерживать уже взятую высоту, но и брать следующую. Во-вторых, массу наших спектаклей - и лучших, самых "громких" спектаклей - Лондон уже видел. Чем удивлять? Ответ: самым драгоценным, чем мы располагаем, - нашими замечательными артистами", - пояснила Новикова.

Она считает, что в этом смысле как нельзя более показательны нынешние гастроли. "В их репертуар вошли наши знаковые спектакли, которые уже неоднократно видел британский зритель, - продолжила собеседница агентства. - Это главный балет русского репертуара - "Лебединое озеро", это "самый московский" балет классического наследия - "Дон Кихот", это блокбастер советских времен, благополучно их переживший и не утративший способности быть "визитной карточкой" Большого, - "Спартак" и, наконец, самый молодой, чуть моложе нынешнего века, но тоже уже вполне вошедший в историю "Светлый ручей", который положил начало феерической международной карьере хореографа Алексея Ратманского".

Пресс-атташе ГАБТ признала, что "всякий раз к искусству Большого балета приобщаются все новые зрители, а настоящие балетоманы, тем более профессионалы, готовы пересматривать спектакли десятки, сотни раз - столько, сколько их внимание привлекут занятые в них артисты, знаменитые и любимые, или, напротив, дебютанты, которым только предстоит оправдывать связанные с ними ожидания". "Мы надеемся, что и после этих гастролей балетный мир откроет для себя новых звезд в московском Большом театре", - сказала Новикова.

В нынешних лондонских гастролях Большой представляет все многообразие своих балетных дарований разных поколений. В числе солистов значатся Светлана Захарова, Екатерина Шипулина, Екатерина Крысанова, Анна Никулина, Юлия Степанова, Ольга Смирнова, Дарья Хохлова, Руслан Скворцов, Артем Овчаренко, Семен Чудин, Денис Родькин, Игорь Цвирко, Артемий Беляков, а также Алена Ковалева, Элеонора Севенард, Маргарита Шрайнер, Анастасия Денисова, Якопо Тисси, Давид Мотта Соарес. Спектакли пройдут в сопровождении оркестра Большого театра, за дирижерский пульт встанут Павел Сорокин и Павел Клиничев.

"Есть и грустная нота, - добавила Новикова - Впервые за 60 лет гастроли Большого балета в Лондоне пройдут без непосредственного участия в их организации и судьбе легендарного импресарио Виктора Хоххаузера, ушедшего от нас этой весной. Вечная память, но культурный обмен, который он помогал установить и наладить, продолжается".

"Балетная сверхдержава"

"Лондон с нетерпением ждет Большой балет", - сказала пресс-атташе ГАБТ. В подтверждение она процитировала статью Стефана Кириазиса в британской ежедневной газете "Express". "Большой балет прибывает в Лондон с блестящим набором золотой классики и еще одним спектаклем на десерт, который любителям балета ни в коем случае нельзя пропустить", - отмечает автор публикации.

А дальше пишет: "Просто скажите балетоману "Большой" - услышите восторженный вздох. Балетная сверхдержава была основана в 1776 году и в ХХ веке добилась всемирной славы. Я большой фанат многих мировых трупп по ряду всевозможных причин, но очень немногие из них способны приблизиться к Большому по взрывной мощи, точности и художественному мастерству".

Новикова привела еще одну статью о предстоящих гастролях Большого театра в Лондоне, появившуюся на страницах июльского номера балетного журнала "Ballet2000". В ней, в частности, отмечается, что "в балетном мире "Большой" - это старый и знаменитый знак гарантированного качества, чье сияние не меркло никогда. "Большой" - синоним [русского] балета в лучших его проявлениях".