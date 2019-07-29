Петр Буслов и Виктория Исакова вошли в жюри кинофестиваля "Короче"

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Жюри российского фестиваля короткометражного кино "Короче", который в седьмой раз пройдет в Калининграде с 16 по 18 августа, объявлено в понедельник в Москве. В его состав, в частности, вошли режиссер Петр Буслов и актриса Виктория Исакова, сообщил ТАСС представитель пресс-службы фестиваля.

Председателем жюри по традиции станет продюсер Игорь Толстунов. "В этом году в состав жюри также вошли исполнительный директор Фонда развития современного кинематографа "Кинопрайм" Антон Малышев, писатель, сценарист, режиссер Александр Цыпкин, режиссер и продюсер Петр Буслов, актеры Павел Деревянко и Виктория Исакова", - отметили в пресс-службе.

В основном конкурсе в этом году будет представлено 37 фильмов, из которых 35 - это премьеры. Победители будут выбраны в номинациях "Лучший фильм", "Лучшая режиссура", "Лучший сценарий", также назовут обладателя специального приза.

Помимо конкурсной программы зрители смогут увидеть и внеконкурсные секции. "Так, в программе "Короче. Звезды" будут показаны режиссерские работы Паулины Андреевой, Марии Фоминой, Дарьи Грацевич, Максима Матвеева, Дианы Пожарской, а также лента "Старый вояка", снятая актером театра имени Вахтангова Сергеем Батаевым, в ней свою последнюю роль сыграл артист Владимир Этуш", - рассказал представитель пресс-службы.

В программе "Короче. Карьера" будет представлено восемь фильмов, в том числе "Одна историческая ошибка" Михаила Местецкого, "Ульяна" Евгения Сангаджиева и "Смерть тапера" Андрея Селиванова. В секции "Короче. Лав" можно будет увидеть "Саккады" Сергея Линцова и Алексея Юдникова, "Мирную жизнь" Ивана И. Твердовского. В блоке "Делай короче" будет представлено пять картин, в числе которых победитель фестиваля "Кинотавр" - фильм "Топливо" Михаила Архипова.

Также во внеконкурсных программах покажут подборки анимации, семейных короткометражных фильмов, а также ленты про ЗОЖ. "В международной внеконкурсной секции в этом году будет представлено 11 фильмов из Финляндии, Ирана, Франции, Испании, Латвии, Таджикистана, Кыргызстана и Сирии, - отметили в пресс-службе. - А в блоке "Короче. Геолокация" - 10 фильмов от кинематографистов из Калининграда, Архангельска, Омска, Улан-Удэ, Владивостока, Иркутска, Алдана и Нур-Султана".

Фестиваль короткометражек

Фестиваль короткометражного кино "Короче" впервые прошел в Калининграде в 2013 году. Для участия в конкурсной программе принимаются фильмы на русском языке продолжительностью от 3 до 15 минут, снятые режиссерами из России и других стран.

Фестиваль проводится при поддержке Минкультуры РФ и правительства области.