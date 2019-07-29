Закрытый из-за вандалов некрополь в Северной Осетии возобновил работу с усиленной охраной

11.06.2019

Учи язык в ТАСС

Учебный центр ТАСС объявляет прием заявок на обучение иностранным языкам на следующий учебный год – занятия начнутся в сентябре. Тассовцы могут изучать английский, немецкий, французский, испанский и итальянский языки.

Занятия будут проходить два раза в неделю в вечернее время - с 18:00 или 19:30

На курсах преподают квалифицированные педагоги ведущих московских вузов, а также те преподаватели, кто постоянно работает в агентстве, много лет обучает тассовцев и уже зарекомендовал себя как специалиста высокого класса.

Курсы иностранных языков пользуются большой популярностью среди сотрудников агентства: в 2018-19 учебном году было сформировано 18 групп - восемь английских, две немецких, четыре французских, три испанских и одна итальянская. Курсы посещали 118 тассовцев, а вот экзамены по итогам года сдали 69 человек – они получат удостоверение о прохождении курса.

Как видите, до конца доходят не все: прежде чем подавать заявку, трезво оцените свои силы, загруженность и, главное, заинтересованность в обучении: предстоит упорная, системная работа, требующая немалой самоотдачи.

Форма заявки на обучение иностранным языкам доступна по ссылке.

Заявку необходимо завизировать у непосредственного руководителя.

Скан заявки с визой руководителя можно присылать методисту учебного центра ТАСС Ирине Тарасовне Солнцевой по адресу solntseva_i@tass.ru до 28 июня 2019 года. После 28 июня заявки принимает учебный центр по адресу uc@tass.ru – учебный центр принимает заявки до 25 августа 2019 года.

Заявку также можно сдать в письменном виде – заполненную форму следует подписать у руководителя и передать в учебный центр.