Культурологический марафон "Все грани Гранина" пройдет в шести регионах России

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Марафон "Все грани Гранина", приуроченный к празднованию 100-летия со дня рождения писателя, будет проходить с 8 августа по 13 декабря 2019 года. Мероприятие состоится в Москве, Санкт-Петербурге, Курске, Волгограде, Пскове и Калининграде, сообщила в понедельник на пресс-конференции в ТАСС руководитель культурологического марафона "Все грани Гранина", председатель комитета Российского книжного союза (РКС) по региональному развитию Марина Абрамова.

"Ядро проекта - это выставка, которая пройдет в шести городах России, но вокруг выставки будут еще различные городские мероприятия, флешмобы на улицах, несколько интерактивных форматов внутри выставки. Этим проектом мы соберем уникальный контент по Даниилу Александровичу Гранину, это все будет представлено на нашем сайте. Нам важно в рамках выставки показать не только библиографию, которую мы собрали благодаря государственной Ленинской библиотеке, но и фильмографию. Мало кто знает, что Даниил Александрович был режиссером 12 фильмов, нам удалось собрать восемь из них, и мы впервые во всех субъектах покажем ретроспективу фильмов Гранина", - сказала она.

Марафон стартует в Курской области, которая является родиной писателя. "Нам очень приятно, что марафон начинается именно у нас (с 8 по 11 августа), все мероприятия пройдут в областном дворце молодежи, я лично буду принимать участие и открывать этот марафон", - отметил врио губернатора Курской области Роман Старовойт.

Российская государственная библиотека (РГБ) внесла свой вклад в создание виртуальной экспозиции, посвященной писателю. "Мы одна из крупнейших библиотек в мире, у нас около 47 млн книг в фондах, из них примерно 400 книг Даниила Гранина. Вместе с РКС мы отобрали около 120 обложек наиболее интересных книг, публикаций, статей, касающихся Даниила Гранина, оцифровали их, и это стало частью виртуальной экспозиции <…> Вместе с нашими коллегами из Курской областной библиотеки, мы в Национальной электронной библиотеке попытаемся создать специальный раздел, посвященный Гранину, чтобы все смогли как можно быстрее найти его книги и прочитать их", - сказал директор РГБ Вадим Дуда.

Согласно указу президента России Владимира Путина, 2019 год объявлен Годом Гранина в России, официальная программа празднования включает более 120 событий, большинство из которых пройдет в Санкт-Петербурге.

Советский и российский писатель, киносценарист, общественный деятель, ветеран Великой Отечественной войны Даниил Гранин начал литературную деятельность в 1940-х годах, неоднократно удостаивался за свои произведения отечественных и международных наград. В 2017 году Гранин получил премию "За выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности". Писатель умер в июле 2017 года в Санкт-Петербурге на 99 году жизни.