В родном селе Даниила Гранина в Курской области создадут культурологический центр

ТАСС, 29 июля. Проект "Колыбель", посвященный писателю Даниилу Гранину, планируется реализовать на месте села, где родился писатель. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в ТАСС врио губернатора Курской области Роман Старовойт.

"На месте села, где родился Даниил Александрович, с партнерами - Российским книжным союзом и инвестором, который сегодня уже определился, проработаны вопросы создания культурологического центра, посвященного Даниилу Александровичу [Гранину]. Там будет часовня его небесного покровителя, инфраструктура, где можно будет проводить чтения, семинары. На мой взгляд, проект неплохо вольется в проект восстановления исторического центра города Рыльска, это будет хороший туристический маршрут", - сказал он.

Старовойт отметил, что проект предусматривает создание на территории 1,5 га комплекс, в который войдут часовня, музей творческого наследия, фестивальный комплекс с открытой сценой, амфитеатром, гостевым домом и площадкой для палаточного городка, где возможно будет проводиться фестиваль, посвященный Гранину.

Согласно указу президента России Владимира Путина, 2019 год объявлен Годом Гранина в России, официальная программа празднования включает более 120 событий, большинство из которых пройдет в Санкт-Петербурге. Советский и российский писатель, киносценарист, общественный деятель, ветеран Великой Отечественной войны Даниил Гранин начал литературную деятельность в 1940-х годах, неоднократно удостаивался за свои произведения отечественных и международных наград. В 2017 году Гранин получил премию "За выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности". Писатель умер в июле 2017 года в Санкт-Петербурге на 99-м году жизни.