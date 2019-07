В Москве пройдет фотовыставка Гарри Бенсона, снимавшего The Beatles и президентов США

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Первая в России выставка Гарри Бенсона, автора самых популярных фотографий группы The Beatles, а также запечатлевшего всех президентов США, впервые пройдет в Москве в Центре фотографии имени братьев Люмьер. Экспозицию можно будет увидеть с 19 сентября по 19 января, сообщили ТАСС в пресс-службе галереи в понедельник.

"Центр фотографии имени братьев Люмьер представляет первую в России выставку Гарри Бенсона, фотожурналиста, автора ряда самых популярных фотографий The Beatles, снимавшего всех президентов США - от Дуайта Эйзенхауэра до Барака Обамы и Дональда Трампа", - рассказали в пресс-службе и добавили, что в рамках выставки пройдут авторская экскурсия, творческая встреча с Гарри Бенсоном и автограф-сессия.

Как сообщили в пресс-службе галереи, основу экспозиции составят фотографии группы The Beatles, с которой Бенсон работал в 1964-1966 годах. "За эти несколько лет группа стала легендой мировой музыки, а мир охватила битломания. Гарри следовал за ними, снимая концерты во Франции, первую поездку в США и выступление на популярной американской телевизионной передаче "Шоу Эда Салливана", турне по Нидерландам и Дании, съемки первого фильма о группе - "The Beatles: 8 дней в неделю". В экспозицию войдут культовые кадры "битлов", среди которых фотографии с 22-летним боксером, будущим чемпионом мира и одним из самых известных спортсменов в истории Мухаммедом Али (1964) и "Битва подушками" (1964), включенная в список "100 самых влиятельных фотографий" журнала Time", - пояснили в пресс-службе.

Выставка также охватит "американский период" творчества Бенсона. Будут показаны фотографии политических лидеров, деятелей культуры, представителей мира искусства. "В их числе "Поцелуй супругов Клинтон", танец четы Рейган, Арнольд Шварценеггер, выпрыгивающий из воды", - добавили в галерее.

Гарри Бенсон - шотландский фотожурналист. Всемирная известность пришла к нему после того, как он приехал в Америку вместе с группой The Beatles в 1964 году. Бенсон фотографировал каждого американского президента от Эйзенхауэра до Трампа, снимал Мухаммеда Али, Элизабет Тейлор, Майкла Джексона, был на похоронах Мартина Лютера Кинга. Его репортажи публиковались в журналах Life, Vanity Fair, People, Time, Daily Express и The New Yorker.