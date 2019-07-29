Фильм "Т-34" завоевал две награды китайского международного фестиваля боевиков

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Военный фильм "Т-34" Алексея Сидорова был отмечен двумя наградами фестиваля Jackie Chan International Action Film Week. Об этом ТАСС сообщил в понедельник представитель кинокомпании "Марс-Медиа", занимавшейся производством картины.

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"На завершившемся 5th Jackie Chan International Action Film Week, проходившем в городе Датун китайской провинции Шаньси, российский фильм "Т-34" Алексея Сидорова получил сразу две награды: приз за лучший монтаж (Дмитрий Корабельников) и специальный приз жюри "За лучший фильм", - отметили в кинокомпании.

Действие ленты "Т-34" разворачивается во время Великой Отечественной войны. Главные роли исполнили Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум.

Jackie Chan International Action Film Week проводится в Китае с 2015 года при поддержке актера и режиссера Джеки Чана. В 2019 году он прошел с 21 по 27 июля.