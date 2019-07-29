{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Фильм "Т-34" завоевал две награды китайского международного фестиваля боевиков

Картина получила приз за лучший монтаж и специальный приз жюри

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Военный фильм "Т-34" Алексея Сидорова был отмечен двумя наградами фестиваля Jackie Chan International Action Film Week. Об этом ТАСС сообщил в понедельник представитель кинокомпании "Марс-Медиа", занимавшейся производством картины.

На эту тему
Актер Александр Петров: "Т-34" — фильм для мальчиков? Мне так не кажется

"На завершившемся 5th Jackie Chan International Action Film Week, проходившем в городе Датун китайской провинции Шаньси, российский фильм "Т-34" Алексея Сидорова получил сразу две награды: приз за лучший монтаж (Дмитрий Корабельников) и специальный приз жюри "За лучший фильм", - отметили в кинокомпании.

Действие ленты "Т-34" разворачивается во время Великой Отечественной войны. Главные роли исполнили Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум.

Jackie Chan International Action Film Week проводится в Китае с 2015 года при поддержке актера и режиссера Джеки Чана. В 2019 году он прошел с 21 по 27 июля.

Теги
РоссияКитайЧан, Джеки
Крым дополнительно получит 104 млн рублей по нацпроекту "Культура"
Средства направят в том числе на ремонт сельских клубов
Читать полностью