Крым дополнительно получит 104 млн рублей по нацпроекту "Культура"

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 июля. /ТАСС/. Минкультуры России дополнительно выделит Республике Крым 104 млн рублей для реализации национального проекта "Культура". Об этом глава региона Сергей Аксенов сказал на совещании у председателя правительства РФ Дмитрия Медведева о ходе реализации нацпроектов на территории Республики Крым и города Севастополя в части здравоохранения, образования и культуры.

"У нас на сегодняшний день, по оперативным данным, спасибо Владимиру Ростиславовичу Мединскому [министру культуры], дополнительно выделяют республике 104 млн рублей, в том числе на ремонт [сельских] клубов. И до 2024 года всего планируется 313 млн рублей", - сказал Аксенов.

Как уточнил глава Крыма, ранее на эти цели было предусмотрено 208 млн рублей, в том числе 7,5 млн рублей - из средств республиканского бюджета. Аксенов добавил, что не видит рисков по неосвоению этих средств в республике.

Ранее сообщалось, что в 2019 году в рамках нацпроекта "Культура" в Республике Крым впервые за последние 25 лет капитально отремонтируют сельские клубы, также закупаются многофункциональные культурные центры (автоклубы) и музыкальные инструменты для 33 школ искусств.