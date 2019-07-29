Walt Disney побила свой же рекорд ежегодных кассовых сборов

НЬЮ-ЙОРК, 29 июля. /ТАСС/. Кассовые сборы новых картин американской компании The Walt Disney Company достигли $7,67 млрд в текущем году. Это рекордно высокий показатель среди всех киностудий мира, сообщила в понедельник телекомпания CNN .

Предыдущий рекорд был установлен также The Walt Disney Company. Она в 2016 году сумела добиться кассовых сборов в размере $7,61 млрд.

В этом году самой прибыльной картиной этой компании стал фантастический фильм "Мстители: Финал". Он неделю назад установил мировой рекорд кассовых сборов и обошел блокбастер Джеймса Кэмерона "Аватар", удерживавший пальму первенства в течение десяти последних лет. Помимо "Мстителей", еще две работы The Walt Disney Company - "Капитан Марвел" и киноверсия мультфильма "Аладдин" - набрали в этом году более $1 млрд каждая.

В мировой прокат фильм "Мстители: Финал" вышел 24 апреля, в американский - 26 апреля. Кассовые сборы в первые выходные составили рекордные $1,2 млрд, из которых $357 млн пришлось на Северную Америку.