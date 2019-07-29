В Крыму создадут семь кинозалов по нацпроекту "Культура"

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июля. /ТАСС/. Крымская компания получит финансирование от Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонда кино) на создание семи кинозалов в Республике Крым в рамках нацпроекта "Культура". Об этом сообщил в понедельник глава региона Сергей Аксенов.

"Фондом кино у нас выделены гранты "Мир кино" (киносеть в Крыму) на создание семи кинозалов на общую сумму 32 млн рублей. Это внебюджетные источники финансирования", - сказал он на совещании у председателя правительства РФ Дмитрия Медведева о ходе реализации нацпроектов на территории Республики Крым и города Севастополя в части здравоохранения, образования и культуры.

Аксенов отметил, что власти республики "конструктивно работают с некоммерческими организациями" по реализации нацпроектов. Ранее сообщалось, что Минкультуры РФ решило дополнительно выделить Крыму 104 млн рублей по нацпроекту "Культура". Общий объем финансирования проектов в регионе до 2024 года увеличился до 313 млн рублей.

По итогам конкурса в 2019 году Фонд кино поддержал переоборудование 204 кинозалов в РФ. А всего в рамках нацпроекта "Культура" в период до 2024 год будет отремонтировано не менее 1200 кинозалов.

Нацпроект "Культура" состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его реализацию из бюджета в 2019-2024 гг. планируется выделить 113,5 млрд рублей, при этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд.