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Новая книга Пелевина "Искусство легких касаний" выйдет в августе

Сюжет произведения пока не разглашается

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Виктор Пелевин написал новую книгу "Искусство легких касаний", она выйдет в августе. Об этом сообщили в понедельник сообщили в пресс-службе издательства "Эксмо".

"В этом году новая книга Виктора Пелевина выйдет в августе, - сказали в пресс-службе. - Книга будет раньше, чем 31 августа". Сюжет книги представители издательства приводить отказались.

Виктор Пелевин - автор романов "Омон Ра", "Чапаев и Пустота", "Generation "П" и "Empire V", "iPhuck 10" и др., лауреат многочисленных литературных премий, среди которых "Малый Букер" и "Национальный бестселлер".

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РоссияПелевин, Виктор Олегович
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