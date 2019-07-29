Новая книга Пелевина "Искусство легких касаний" выйдет в августе

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Виктор Пелевин написал новую книгу "Искусство легких касаний", она выйдет в августе. Об этом сообщили в понедельник сообщили в пресс-службе издательства "Эксмо".

"В этом году новая книга Виктора Пелевина выйдет в августе, - сказали в пресс-службе. - Книга будет раньше, чем 31 августа". Сюжет книги представители издательства приводить отказались.

Виктор Пелевин - автор романов "Омон Ра", "Чапаев и Пустота", "Generation "П" и "Empire V", "iPhuck 10" и др., лауреат многочисленных литературных премий, среди которых "Малый Букер" и "Национальный бестселлер".