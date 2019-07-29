Путин поздравил Крутого с юбилеем

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил композитора и продюсера Игоря Крутого с 65-летним юбилеем. Поздравительная телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

Между роялем и роялти. Как Крутой превратил советскую эстраду в российский шоу-бизнес

"Признанный композитор, пианист - вы стояли у истоков продюсерской профессии в России. И сегодня продолжаете активно участвовать в культурной и общественной жизни страны, особое внимание уделяете поддержке и раскрытию молодых талантов, благотворительности", - отметил глава государства.

Президент пожелал композитору здоровья, сил и вдохновения.

Игорь Крутой родился 29 июля 1954 года в городе Гайворон Кировоградской области (Украинская ССР). Ему принадлежит авторство более 300 песен. Крутой является основателем и председателем жюри международных конкурсов эстрадных исполнителей "Новая волна" и "Детская Новая волна", членом Совета при президенте РФ по культуре и искусству. В 1991 году был удостоен звания Заслуженный деятель искусств РСФСР, кроме того имеет звания народного артиста РФ (1996) и Украины (2011).