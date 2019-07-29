В Сочи открылся первый летний лагерь ГИТИСа

СОЧИ, 29 июля. /ТАСС/. Летний лагерь Российского института театрального искусства (ГИТИС) впервые открылся в Сочи, участниками проекта стали более 70 человек. Об этом ТАСС сообщил декана режиссерского факультета ГИТИСа Владимир Байчер.

"В первой летней школе в Сочи принимают участие 74 человека из разных регионов страны, а также с Украины и Израиля. Это прекрасное начинание, которое, мы надеемся, будет иметь свое развитие и продолжение. Мы планируем продолжать здесь такие учебные лаборатории, также мы хотим, чтобы в Сочи была площадка для экспериментов и постановок спектаклей наших выпускников, мы об этом сейчас договариваемся", - сказал Байчер.

Он подчеркнул, что подобные проекты уже есть в других регионах страны. "У нас с некоторыми городами России заключены договоры, благодаря которым наши выпускники могут делать свои дипломные спектакли, свои первые дебютные шаги на этих площадках. И мы очень рассчитываем, что Сочи будет одной из таких площадок, куда мы сможем приезжать со своими спектаклями, дипломными работами и показывать их здесь зрителям", - отметил Байчер.

Лагерь ГИТИСа продлится до 10 августа, он разместился на базе Нового театра Сочи в концертном зале "Фестивальном". "Участниками проекта стали студенты ГИТИСа и молодые режиссеры, которым предстоит посетить более 50 лекций и занятий по сценическому движению, мастерству речи, мастер-классы знаменитых педагогов ГИТИСА, разбор самых известных пьес Чехова и трагедий Шекспира", - сообщили организаторы проекта.

Наставниками воспитанников лагеря станут актер и режиссер Александр Галибин, режиссер и декан режиссерского факультета ГИТИСа Владимир Байчер, ректор ГИТИСа Григорий Заславский. Проект проходит при поддержке Фонда президентских грантов.

Российский институт театрального искусства (ГИТИС) - крупнейший театральный вуз в Европе и один из крупнейших в мире. Выпускниками ГИТИСа являются такие известные артисты, как Александр Абдулов, Евгений Добровольская, Ирина Муравьева, Валентина Талызина, Алексей Серебряков, Ольга Остроумова, Любовь Полищук и другие.