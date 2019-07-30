Более 1 млн человек посетили мероприятия "Русских сезонов" в Германии

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Количество гостей на мероприятиях "Русских сезонов" в Германии превысило 1 млн человек, сообщила во вторник на заседании оргкомитета фестиваля в Доме правительства РФ вице-премьер правительства России Ольга Голодец.

"Сейчас "Русские сезоны" проходят в Германии. Уже прошло более 400 мероприятий в 80 немецких городах. И зрителями, слушателями - здесь нет учета телеаудитории и интернет-аудитории - у нас стали более 1 млн человек", - сказала Голодец.

Она напомнила, что следующие "Русские сезоны" пройдут в 2020 году во Франции и Бельгии. "Сейчас мы договорились, что "Русские сезоны" поменяют свою программу. И если раньше наше планирование ограничивалось одним перспективным годом, то теперь мы перешли на трехлетнее планирование, чтобы нашим музеям, театральным коллективам было легче готовиться", - отметила вице-премьер.

По словам Голодец, в 2021 году "Русские сезоны" планируется провести на Корейском полуострове, а в 2022 - в странах Скандинавии.

"Русские сезоны" масштабный проект по представлению русской культуры европейскому зрителю. В 2019 году запланировано более 400 мероприятий в 80 городах Германии: выставки, театральные постановки, концерты симфонической музыки, балетные спектакли, проекты о киноискусстве, гастроли ведущих народных коллективов, цирковые и арт-фестивали. Среди участников "Русских сезонов" в Германии - более 80 учреждений культуры.

В 2017 году "Русские сезоны" прошли в Японии, объединив 250 мероприятий в 40 городах. В 2018 году они состоялись в Италии: прошло 310 мероприятий в 74 городах с охватом в 6 млн зрителей.