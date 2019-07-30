Музыкальный фестиваль Top Fili music-2019 откроется в московском парке "Фили" 1 августа

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Ежегодный фестиваль интеллектуальной и виртуозной музыки Top Fili music-2019 стартует в московском парке "Фили" 1 августа, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе парка.

"1 августа в парке "Фили" стартует четвертый ежегодный фестиваль интеллектуальной и виртуозной музыки Top Fili music-2019. В этом году официальным хэштегом фестиваля станет "#сигналыизглубины", названный в честь одноименной песни Михаила Башакова", - сказал собеседник агентства, добавив, что вход на все концерты фестиваля будет свободным.

Основной площадкой проведения фестиваля станет летний кинотеатр парка, перед посетителями парка выступят музыканты "Теуникова & КоМПОзит", Дмитрий Малолетов, Юлия Тузова и "Порт Июля", "Дочь Монро и Кеннеди", а также другие исполнители.

"17 августа пройдет концерт памяти Виктора Цоя, а завершится фестиваль музыки 24 августа гала-концертом "Филигрань-2019", в рамках которого на главной сцене парка выступят хедлайнеры фестиваля", - уточнили в пресс-службе парка.

Ежегодный фестиваль интеллектуальной и виртуозной музыки Top Fili music проводится в парке с 2016 года. Это серия концертов российских исполнителей музыки различных направлений и поколений. В 2018 году музыкальным направлением фестиваля был выбран рок.