Музыкально-оздоровительный фестиваль пройдет в Кисловодске 1-11 августа

ПЯТИГОРСК, 30 июля. /ТАСС/. Музыкально-оздоровительный фестиваль IntoTheBus Festival 2019 пройдет с 1 по 11 августа в Березовском ущелье в окрестностях Кисловодска. Ожидается, что мероприятие посетят около тысячи человек, сообщил ТАСС во вторник организатор фестиваля Серей Абарин.

"Фестиваль будет проходить уже в четвертый раз. На него приезжают люди со всей страны - из Москвы, Питера, Волгограда, Ростова, Краснодара, Сочи. В этом году к нам подключились Ижевск и Казань. С Алтая приедут наши традиционные гости группа "Покров этно", выступят Shakti Loka из Москвы, Ritmango из Краснодара", - сказал Абарин.

Он отметил, что с каждым годом участников становится все больше. "Только артистов, мастеров и друзей [фестиваля] под 300 человек, это команда. И помимо этого просто гости - человек тысяча соберется. В прошлом году было порядка 500-600 человек", - добавил организатор.

Всего на фестивале будет работать 14 площадок. По словам Абарина, по пятницам и субботам будут проводить этнические концерты, а ночью для гостей подготовили диджей-сеты. "Фестиваль музыкально-оздоровительный, [потому что] помимо музыки мы большое внимание уделяем здоровью, экологии. На площадках пройдут всевозможные мастер-классы по йоге и иным практикам, будут работать массажисты, джип-туры организованы", - добавил он.

По данным пресс-службы мероприятия, на месте проведения фестиваля, в ущелье, стоит заброшенный автобус, который во время события становится своеобразной сценой.