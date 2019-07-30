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Фильм "Бык" выйдет в российский прокат 22 августа

Главные роли в фильме исполнили Юра Борисов и Стася Милославская

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Фильм "Бык" дебютанта Бориса Акопова, получивший главный приз 30-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр", выйдет в российский прокат 22 августа. Об этом во вторник сообщила пресс-служба компании Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing.

"Картина Бориса Акопова "Бык" выйдет в российский прокат 22 августа. Фильм, главные роли в котором исполнили Юра Борисов и Стася Милославская, - обладатель главного приза и приза за лучшую операторскую работу 30-го "Кинотавра" и Гран-при Международного кинофестиваля в Карловых Варах", - говорится в сообщении.

Фильм рассказывает о молодом лидере преступной группировки Антоне Быкове по прозвищу "Бык". Он вынужден зарабатывать любыми способами, чтобы обеспечить средствами семью. 

Борис Акопов родился 30 марта 1985 года в Балашихе. В 2003 году окончил Московскую государственную академию хореографии. В 2016 завершил обучение на режиссерском факультете Всероссийского государственного института кинематографии им. С. А. Герасимова. На 36-м Международном студенческом фестивале ВГИК его картина "Рай" была отмечена призом за лучшую работу режиссера в игровом фильме.

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