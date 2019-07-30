Путин утвердил Кириенко главой оргкомитета по подготовке фестиваля "Таврида - АРТ"

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко возглавил оргкомитет по подготовке и проведению фестиваля творческих сообществ "Таврида - АРТ". Соответствующее распоряжение президента России Владимира Путина опубликовано во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

В состав оргкомитета также вошли глава Республики Крым Сергей Аксенов, вице-премьер РФ Ольга Голодец, руководитель Росмолодежи Александр Бугаев, генеральный директор компании "Яндекс" в России Елена Бунина, руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова, заместитель министра культуры РФ Николай Овсиенко, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова и другие.

Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" проводится в Крыму с 2015 года. В этом году проект расширился до формата арт-кластера и включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ "Таврида - АРТ" (пройдет с 20 по 26 августа), а также капитальное строительство стационарного образовательного центра "Арт-резиденция "Таврида" (окончание строительства в 2022 г.). Организатор проекта - Центр развития культурных инициатив.