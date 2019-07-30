Евгений Герчаков отметит 70-летие премьерой спектакля "Любовь по Фрейду"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Народный артист России Евгений Герчаков отмечает в среду 70-летие. Актер рассказал ТАСС, что исполнит роль знаменитого психоаналитика Зигмунда Фрейда в постановке "Любовь по Фрейду" по пьесе Сергея Гиргеля на сцене Московского Театра Луны.

"К своему дню рождения я решил сделать подарок себе и зрителям, надеюсь, подарок будет дорогим. Решил поставить спектакль сам и сыграть в нем центральную роль - Зигмунда Фрейда. Я когда-то ставил этот спектакль, он был другим, антрепризным, сейчас он выходит на стационарной сцене Театра Луны, в котором я уже служу 23 года. Постановка выходит в новой версии, которая называется "Любовь по Фрейду", я надеюсь, это будет что-то, во всяком случае, неожиданное", - сказал он.

Артист добавил, что цифра 70 ему не очень нравится, поэтому он предпочитает называть свой возраст "минус 30 от 100". "Я все-таки играю Фрейда, а не Дядю Ваню, а он любил что-то такое своеобразное, тоже был харизматик еще тот", - подчеркнул Герчаков.

По словам актера, жанр спектакля абсолютно новый - комедия-минор, а действие происходит в 30-е годы XX столетия, во время зарождения фашизма в Германии. "Дедушку Фрейда я никакого не играю, это театральная фантазия. <…> Спектакль о любви, он не социальный, не исторический, не медицинский в буквальном смысле слова. Хотя я обещаю зрителям два часа психоанализа с полным выздоровлением", - отметил исполнитель главной роли.

Супруга Фрейда - Марта, которую исполнит Людмила Светлова, в спектакле находится в должности домоуправа психоаналитика. "Она женщина, которая еще не стала его женой, но очень об этом мечтает. А Фрейд ничего не подозревает, как все гении, он не видит, что вокруг него происходит, даже не догадывается, что эта женщина безумно в него влюблена, но финал таков, что зрители должны понять, что в конце концов они будут вместе, и это тоже кивок в историю", - пояснил Герчаков.

Новые проекты

Юбиляр поделился, что в ближайшем будущем у него запланировано участие в съемках продолжения франшизы "Бабушка легкого поведения". "Мы ждем появления "Бабушки легкого поведения-3", а потом будет еще "Интербабушка". Пока это тайна, героиня та же будет, и дядя (персонаж Герчакова - прим. ТАСС) будет тот же. Все очень рассчитывают, что мы пойдем дальше с этой картиной, потому что фильм "зашел" зрителям", - сказал собеседник агентства.

Герчаков также собирается создать сериал об актере, режиссере и политическом деятеле Соломоне Михоэлсе. "[Иосиф] Сталин и [Вячеслав] Молотов направили его в Америку, чтобы он собрал деньги на победу над фашистской Германией. Когда он это сделал, они театр разогнали, всех отправили в ГУЛАГ, а его убили в Минске. История страшная, эта страница жизни еще закрыта и для истории, и для телевидения, я посчитал, что мой долг сделать это", - отметил актер, добавив, что выступает в качестве сопродюсера проекта и хочет сыграть в нем главную роль, режиссером же стал Владимир Алеников.

Герчаков окончил в Москве факультет актеров театра музыкальной комедии Государственного музыкального училища им. Гнесиных (ныне - Музыкальное училище им. Гнесиных Российской академии музыки им. Гнесиных). Выпускник мастерской народного артиста РСФСР Льва Михайлова. Играл в Центральном театре Советской армии (ныне - Центральный академический театр Российской армии), в Московском театре "Эрмитаж", в театре "У Никитских ворот", с конца 1990-х годов - актер Театра Луны. В настоящее время занят в спектаклях "Дали и испанская королева из Казани" по произведению Сергея Проханова, "Лиромания" по мотивам трагедии Уильяма Шекспира "Король Лир".

Герчаков также снимается в кино. Среди его ролей Старуха в комедии "Стару-ха-рмса" (1991, режиссер Вадим Гемс), директор оркестра в комедии "Ширли-мырли" (1995, Владимир Меньшов), Антонеску в биографическом сериале "Петр Лещенко. Все, что было" (2013, Владимир Котт), Николай Петрович в комедии "Бабушка легкого поведения" (2017, Марюс Вайсберг). Последняя роль к настоящему времени - ученый в мистической драме Веры Соколовой "Ушедшие в туман" (премьера запланирована на осень 2019 года). В общей сложности актер снялся в более чем 40 фильмах и сериалах.