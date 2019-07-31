Борис Хлебников станет худруком кинокартины "Ярость" о гендерных проблемах

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Режиссер-дебютант Луиза Галеева снимет фильм о гендерных проблемах "Ярость", художественным руководителем проекта станет Борис Хлебников. Об этом он рассказал в среду в видеообращении к экспертному совету Министерства культуры РФ по игровым национальным фильмам, который определит получателей субсидий на производство кинокартин.

"В центре сюжета - трагедия женщины, - пояснил Хлебников. - Это очень необычная история, у нее огромный фестивальный потенциал, буду этому проекту помогать". По словам Галеевой, главная героиня фильма - девушка, которая после болезни отца берет на себя роль главы семьи.

Также экспертам представили будущий проект режиссера-дебютанта Юлии Елкиной. Она планирует снять триллер "Мортидо", в котором могли бы сняться Софья Эрнст, Паулина Андреева, Никита Ефремов. Бюджет ленты - 38 млн рублей, у Минкультуры создатели фильма просят 25 млн. В картине планируется рассказать про непростые отношения мужчины и женщины, которая сбегает от проблем в глухую деревню.

Кроме того, в среду писатель и режиссер Павел Санаев представил будущий фильм "Шоу перед Рождеством" дебютанта Владимира Кветного. "Это жанровая история, она рассказывает о нравственном выборе, верности делу, жанр - мистическая мелодрама, - пояснил Санаев. - Сам я сейчас занят большим романом, возможности самому снимать нет".

Всего к питчингу допущена 51 лента кинорежиссеров-дебютантов. Два отдельных конкурса проводятся для режиссеров-дебютантов, получивших профильное образование за счет государственного бюджета (восемь проектов) и прочих участников, представляющих свои первые работы (43 проекта). Итоги питчинга будут объявлены в течение месяца.