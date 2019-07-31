Режиссер-дебютант экранизирует пьесу Дмитрия Данилова "Человек из Подольска"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Режиссер-дебютант Семен Серзин, у которого есть опыт работы в театре, экранизирует пьесу Дмитрия Данилова "Человек из Подольска". Проект в среду представила продюсер Наталья Мокрицкая на заседании экспертного совета Министерства культуры по игровым национальным фильмам, который определит получателей субсидий на производство кинокартин.

"Нам повезло, мы полтора года назад купили пьесу Дмитрия Данилова, сейчас на нее стоит очередь", - сказала Мокрицкая. По ее словам, "Человек из Подольска" - это театральный хит, который идет почти в сорока театрах России. Предполагается, что главную женскую роль сыграет Виктория Исакова.

"Пьеса Данилова - один из лучших текстов за последние 10 лет, уверен, что мы нашли адекватный и внятный ход, чтобы это стало киносценарием, - сказал Серзин. - Это история про героя, который попадает в полицейский участок и встречает очень интеллигентных людей".

Всего к питчингу допущена 51 лента. Проводятся два отдельных конкурса: для режиссеров-дебютантов, получивших профильное образование за счет государственного бюджета (восемь проектов), и прочих участников, представляющих свои первые работы (43 проекта). Итоги питчинга будут объявлены в течение месяца.