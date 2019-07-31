Алексей Учитель представил будущий проект своей киностудии про жизнь в деревне

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Режиссер, продюсер Алексей Учитель и его киностудия "Рок" планируют снять фильм про русскую деревню. Проект он представил в среду экспертному совету Министерства культуры РФ по игровым национальным фильмам, который определит получателей субсидий на производство кинокартин, передает корреспондент ТАСС.

"Режиссером фильма "Земун" станет дебютант Эдуард Жолнин, - сообщил Учитель. - Картина расскажет про героя, который возвращается в родную деревню после долгого отсутствия. Когда я прочитал сценарий, он меня поразил, фильм - о деревне, о земле, о двух братьях".

Жолнин отметил, что готовился к работе над фильмом в течение пяти лет. "Я даже устроился на три месяца в коровник, доил коров, даже роды принимал", - поделился он. В итоге картину будут снимать в Воронежской области. Главные роли могут сыграть Евгений Ткачук, Павел Табаков или Александр Кузнецов.

При этом Учитель предостерег продюсеров от больших ожиданий по кассовым сборам. "Давайте не лукавить: речь идет о дебютном кино, на кассовые сборы рассчитывать не стоит, - сказал режиссер. - Прежде всего мы ищем интересных людей. Надеюсь, что в данном случае нам удастся открыть интересную личность".

Всего к питчингу допущена 51 лента режиссеров-дебютантов. Два отдельных конкурса проводятся для режиссеров, получивших профильное образование за счет государственного бюджета (восемь проектов) и прочих участников, представляющих свои первые работы (43 проекта). Итоги питчинга будут объявлены в течение месяца.