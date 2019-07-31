Режиссер Разыков поможет дебютанту снять фильм про преступление и наказание

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Режиссер Юсуп Разыков станет художественным руководителем кинопроекта "Правда" дебютанта Максима Кузнецова. Будущий фильм Разыков представил в среду экспертному совету Министерства культуры РФ по игровым национальным фильмам, который определит получателей субсидий на производство кинокартин, передает корреспондент ТАСС.

"Максим Кузнецов восемь лет работал следователем", - пояснил Разыков, посетовав, что сейчас многие режиссеры не знают жизнь. Также, продолжил Разыков, Кузнецов хорошо работает с камерами, с актерами. Фильм расскажет про преступный мир, про преступление и наказание. Сценарий основан на реальных событиях, произошедших несколько лет назад в Краснодаре.

Съемки картины начнутся летом 2020-го года в Нижнем Новгороде, премьера ленты намечена на весну 2021 года. Бюджет картины - более 38 млн рублей. Создатели фильма хотели бы снять "кино морального беспокойства".

Режиссер Андрей Корытко планирует снять фильм про будущего музыканта "Ярды". Над созданием ленты будет работать та же команда, которая делала картины "Хороший мальчик" и "Трудности выживания". В прокат фильм должен выйти в первом квартале 2020 года.

Глава компании "Марс-Медиа" Рубен Дишдишян представил проект "СОС", название будущего фильма расшифровывается как "синдром отложенного счастья". По словам продюсера, в картине расскажут "истории 40-летних женщин, фильм расскажет про то, что еще не все потеряно".

Снимать фильм будут летом будущего года. Режиссер картины - Виктория Рубцова. "Синдром отложенного счастья - это болезнь современности, мы все откладываем исполнение своей мечты", - сказала режиссер. Бюджет ленты 38 млн рублей, у Минкультуры создатели фильма просят 25 млн рублей.

О питчинге

Всего к питчингу допущена 51 лента кинорежиссеров-дебютантов. Два отдельных конкурса проводятся для режиссеров-дебютантов, получивших профильное образование за счет государственного бюджета (восемь проектов) и прочих участников, представляющих свои первые работы (43 проекта). Итоги питчинга будут объявлены в течение месяца.