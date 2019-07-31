Фильм "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" выйдет в прокат в конце октября - начале ноября

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Биографическая спортивная драма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" режиссера Василия Чигинского выйдет в российский прокат в конце октября - начале ноября, что будет приурочено ко дню рождения футболиста. Об этом в среду сообщил ТАСС генеральный продюсер компании "Кремлин Филмз" Олег Капанец.

"Переговорный процесс идет полным ходом, планируем выходить недалеко от юбилея Яшина 22 октября. Скорей всего, это конец октября - начало ноября этого года", - сказал Капанец.

Большой вклад в создание картины внесла управляющая компания "Динамо", официальным спонсором фильма является банк ВТБ. На пресс-конференции сообщили о том, что съемки ленты официально окончены.

Фильм посвящен истории жизни и спортивной карьеры советского вратаря Льва Яшина. Лента снята при поддержке предпринимателя и мецената Алишера Усманова. Картина также получила господдержку в размере 60 млн рублей и должна была быть сдана в октябре 2018 года, но выход постоянно откладывали. В связи с этим в начале года в Минкультуры РФ заявили, что компании "Кремлин Филмз", которая занимается созданием фильма, придется выплатить штраф.

Яшин является лучшим вратарем XX века по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Выступал за московское "Динамо" с 1950-го по 1971 год, пять раз выиграв чемпионат СССР, за сборную СССР с 1954-го по 1967 год провел 74 матча, став победителем чемпионата Европы 1960 года и серебряным призером континентального первенства 1964 года. Он выступал в трех финальных раундах чемпионатов мира (1958, 1962, 1966). В 1963 году был признан лучшим футболистом Европы, получив "Золотой мяч", и на данный момент является единственным вратарем в истории, завоевавший этот приз.

Яшин умер 20 марта 1990 года в Москве на 61-м году жизни.