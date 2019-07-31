Певец из Саратова заподозрил Максима Фадеева и певицу MOLLY в плагиате своей песни

САРАТОВ, 31 июля. /ТАСС/. Саратовский певец Павел Петров заподозрил в плагиате своей песни певицу MOLLY и продюсера максима Фадеева. Видео, где певец сравнивает две песни, Петров разместил на своем канале в YouTube.

"Недавно я случайно услышал песню, пела ее певица MOLLY. Это же моя песня, мелодия моей песни "Дни и ночи". Я ее сочинил в 2012 году и опубликовал на YouTube. А MOLLY песня вышла в 2016 году", - сказал Петров.

Речь о песне певицы MOLLY "Я просто люблю тебя". В песнях якобы схожи как мелодия, так и текст. "Хотелось бы мнение (об этом) певицы MOLLY продюсера Максима Фадеева", - уточняет Петров.

В разговоре с ТАСС Фадеев отказался прокомментировать ситуацию, назвав ее "детским садом".

Как следует из информации в социальных сетях, Павел Петров участник группы "ПокровСК-Альянс", образованной в 2007 году. В 2010 году Петров сообщал, что решил отправить свою песню на конкурс Евровидения. По словам самого музыканта, группа исполняет музыку в стиле рок.

Максим Фадеев - российский композитор, музыкальный продюсер, автор-исполнитель. В 2003 году Максим Фадеев создал свой продюсерский центр, а в 2018 году - музыкальный лейбл. В разное время продюсировал артистов "Фабрики звезд", певицу Линду, Глюкозу, Катю Лель.