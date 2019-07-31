Посещаемость музея "Херсонес-Таврический" в первом полугодии 2019 года выросла в 1,5 раза

СЕВАСТОПОЛЬ, 31 июля. /ТАСС/. Посещаемость музея-заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе в первом полугодии 2019 году выросла в 1,5 раза в том числе благодаря модернизации и новым проектам музея, рассказала директор музея "Херсонес Тавриченский" Елена Морозова в среду в ходе совещания с участием министра культуры РФ Владимира Мединского в Севастополе.

"Мы превышаем показатели по посещаемости в 1,5 раза. Если на первое полугодие 2018 года у нас приходилось около 260 тыс. посетителей, то на сегодняшний момент… 436 тыс. - за первое полугодие 2019 года. По финансовым показателям - если в прошлом году на первое полугодие было восемь с небольшим миллионов, сейчас - 25,3 млн рублей", - сказала Морозова.

По ее словам, с 2014 года при поддержке Минкультры РФ и фонда "Моя история" была проведена большая работа по развитию и модернизации музея.

"Мы начали с портовой части музея, где была отреставрирована куртина… проведена большая работа по благоустройству… Были проложены дорожки, благодаря чему наш музей теперь могут посещать в том числе маломобильные группы населения", - пояснила директор музея.

Кроме того, по ее словам, была сделана подсветка музея, а также возведена уникальная многофункциональная сцена. "Она помогает нам реализовать самые амбициозные проекты, такие как фестиваль "Грифон" (проходил 26-27 июля - прим. ТАСС) <…> За два дня нас посетили 9642 человека, это много", - сказала Морозова.

Севастопольский музей-заповедник "Херсонес Таврический" создан на месте античного города Херсонес, основанного около 2,5 тыс. лет назад. В состав музея входит городище античного Херсонеса, а также средневековые крепости Чембало в Балаклаве и Каламита в Инкермане. Коллекция музея включает 221 тыс. артефактов, архив насчитывает более 200 тыс. документов, а научная библиотека содержит более 30 тыс. книг. Ранее сообщалось, что стратегия развития учреждения подразумевает создание новых корпусов для выставочной и научной работы.