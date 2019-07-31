"Мелодия" выпустила собрание авторских записей Шостаковича

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Музыкальная звукозаписывающая компания "Мелодия" выпустила собрание авторских записей композитора Дмитрия Шостаковича. Об этом корреспонденту ТАСС в среду рассказали в пресс-службе компании.

"Предлагаемое собрание - уникальная коллекция фонодокументов, зафиксировавших для потомков игру гениального советского композитора, - сказали в пресс-службе. - Концерты, камерные ансамбли и вокальные циклы Шостакович записывал с участием крупнейших музыкантов XX века - Даниила Шафрана, Нины Дорлиак, Зары Долухановой, Алексея Масленникова, Максима Шостаковича и Квартета имени Бетховена".

Бонус комплекта - "домашняя" запись скрипичной сонаты в исполнении самого автора и Давида Ойстраха. Интерес у меломанов, полагают в пресс-службе, вызовет и Десятая симфония в переложении для фортепиано в четыре руки, записанная в ансамбле с композитором Мечиславом Вайнбергом.

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Дмитрий Шостакович - выдающийся русский композитор, классик мировой музыкальной культуры 20 века, пианист, народный артист СССР, лауреат Ленинской и шести Государственных премий СССР. Автор 15 симфоний, 15 струнных квартетов. Его музыка звучала в блокадном Ленинграде. Создал оперы "Нос", "Леди Макбет Мценского уезда", балеты "Золотой век", "Светлый ручей", "Болт", музыку к спектаклям драматического театра, кинофильмам "Гамлет", "Король Лир". В 1995 году Благотворительным фондом Юрия Башмета учреждена премия имени Дмитрия Шостаковича. По решению ЮНЕСКО 1996 год - год 90-летия со дня рождения композитора - был объявлен Годом Шостаковича.