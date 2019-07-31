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Продюсер Kremlin Films заявил, что хочет снять фильм про тренера Аркадия Чернышева

Он хочет создать исторически достоверный образ Чернышева, показав его в качестве равноправного партнера Анатолия Тарасова в сборной

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Генеральный продюсер компании Kremlin Films Олег Капанец предложил создать фильм про четырехкратного олимпийского чемпиона, первого в истории тренера сборной СССР по хоккею, а также московского "Динамо" Аркадия Чернышева. Об этом он сообщил в среду на пресс-конференции, приуроченной к завершению съемок спортивной драмы "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" режиссера Василия Чигинского.

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"Я бы сделал фильм про великого [Аркадия] Чернышева, потому что на мой взгляд, в фильме "Легенда номер 17", где Чернышев - точно равнозначный партнер [Анатолия] Тарасова, таким я его там не увидел. Восстановить эту историческую несправедливость было бы здорово. Чернышев, конечно, великий тренер, его называли "солнечный тренер", прекрасный теоретик и практик. Если "Динамо" решит, что такой фильм нужен, то мы готовы", - сказал он.

С детства Чернышев играл в футбол и хоккей с мячом. Он выступал в составе московского "Динамо" с 1936 по 1941 год и дважды становился чемпионом СССР (1936, 1940). Чернышев закончил футбольную карьеру в 1948 году и до 1950-го тренировал молодежную команду "Динамо". Именно Чернышев пригласил в "Динамо" Льва Яшина, который позднее станет лучшим вратарем XX века, олимпийским чемпионом и чемпионом Европы. В 1953 году Яшин стал обладателем Кубка СССР в качестве вратаря хоккейного "Динамо" под руководством Чернышева.

Аркадий Чернышев бессменно руководил московским клубом "Динамо" на протяжении 28 лет подряд, что является абсолютным рекордом в истории отечественного хоккея, за это время клуб 24 раза становился призером чемпионатов СССР.

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