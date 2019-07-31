Братья Пресняковы снимут фильм "Храни меня, мой Инстаграм"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Сценаристы Олег и Владимир Пресняковы дебютируют в кино с фильмом "Храни меня, мой Инстаграм". Будущий проект представил в среду Владимир Пресняков экспертному совету Министерства культуры РФ по игровым национальным фильмам, который определит получателей субсидий на производство кинокартин.

"В нашем фильме снимутся Оксана Фандера, Артем и Степан Михалковы, Федор Бондарчук и Павел Табаков", - перечислил Пресняков. А его брат в своем видеообращении добавил, что их фильм - это попытка нанести урон цифровой реальности и призвать всех отказаться от своих гаджетов.

Бюджет картины - более 24 млн рублей. По сценариям Олега и Владимира Пресняковых сняты фильмы "Изображая жертву", "День Д", "Европа-Азия", также они пишут пьесы для театров. Кроме того, сейчас братья работают над совместным фильмом с Никитой Михалковым.

Всего к питчингу допущена 51 лента кинорежиссеров-дебютантов. Два отдельных конкурса проводятся для режиссеров-дебютантов, получивших профильное образование за счет государственного бюджета (восемь проектов) и прочих участников, представляющих свои первые работы (43 проекта). Итоги питчинга будут объявлены в течение месяца.