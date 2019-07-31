На базе кинотеатра "Украина" в Севастополе создадут кинолекционный комплекс

СЕВАСТОПОЛЬ, 31 июля. /ТАСС/. Кинолекционный комплекс, в котором приоритетными для показа станут российские фильмы, будет создан в здании бывшего кинотеатра "Украина" в Севастополе, сообщил в среду министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Мы планируем там [в здании кинотеатра]… самый люксовый кинолекционный комплекс в Севастополе, а, может, и вообще в Крыму <…> Там буду показывать российское кино в первую очередь", - сказал он в ходе совещания, посвященного вопросам развития музея-заповедника "Херсонес Таврический" и Севастопольского военно-исторического музея-заповедника.

По словам Мединского, планируется, что в дневное время в кинотеатре будут проводиться бесплатные сеансы "старого военно-исторического кино", а также лекции музейных работников. "Вечером он будет работать уже как коммерческий кинотеатр, но тоже [будет демонстрироваться] только хорошее российское кино", - добавил министр.

Здание кинотеатра "Украина" расположено в исторической части Севастополя. Оно было построено в 1955 году и является памятником архитектуры. В 2015 году здание было отнесено к объектам культурного наследия федерального значения. В настоящее время в нем размещается Культурно-выставочный центр Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя.