Зал для оперы и балета планируют построить на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 31 июля. /ТАСС/. Власти Ставропольского края намерены построить в регионе культурный центр, способный принять оперные и балетные постановки, который будет крупнее Большого театра и Мариинки. Создать учреждение планируется в рамках нацпроекта "Культура", работы по проектированию уже начались, сообщил в среду министр строительства и архитектуры края Алексей Когарлыцкий.

"Мы приступили к проектированию масштабного культурного центра, по планам, он будет крупнее Большого театра в Москве или Мариинского театра в Санкт-Петербурге <…> Общая вместимость 3,1 тыс. мест, в зале можно будет принимать и оперу, и балет, не каждый субъект может таким гордиться. Уже приступили к проектированию", - сказал он на коллегии министерства.

По предварительным планам, центр будет включать в себя два зала. Один из них будет рассчитан на 2,5 тыс. мест, второй зал сможет вместить 600 зрителей. Расположится учреждение в активно строящемся Юго-Западном районе Ставрополя. "По предварительным оценкам, порядка 5 млрд он может стоить <…> 13 га предусмотрено под благоустройство", - отметил Когарлыцкий.

Министр отметил, что культурный центр может стать основной репетиционной площадкой для государственного казачьего ансамбля песни и танца "Ставрополье" и другие творческие коллективы.

Национальный проект "Культура" разработан в целях реализации президентского указа о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года. На реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей. В нацпроект включены три подраздела - федеральных проекта: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".