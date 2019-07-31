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СМИ: умер продюсер бродвейских мюзиклов Гарольд Принс

Ему был 91 год
Гарольд Прин Charles Sykes/Invision/AP
Описание
Гарольд Прин
© Charles Sykes/Invision/AP

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Продюсер Гарольд Принс, поставивший на Бродвее такие спектакли, как "Призрак оперы" (Phantom of the Opera), "Эвита" (Evita) и "Кабаре" (Cabaret), умер в возрасте 91 года. Об этом сообщила в среду телекомпания KTLA со ссылкой на литературного агента продюсера Рика Мирамонтеса.

По его словам, Принс умер в среду в Рейкъявике после непродолжительной болезни.

Гарольд Принс, отметила телекомпания, на протяжении многих лет сотрудничал с такими музыкантами, как Леонард Бернстайн, Эндрю Ллойд Уэббер и Стивен Сондхайм. Его более чем полувековая творческая деятельность была отмечена 21 премией Tony, в том числе двумя специальными наградами - в 1972 году за постановку "Скрипача на крыше" (Fiddler on the Roof) и в 1974 году - за "Кандида" (Candide).

В 2015 году на Бродвее был поставлен посвященный ему мюзикл под названием "Принц Бродвея" (Prince of Broadway), где прозвучали самые известные музыкальные композиции из всех ранних постановок Принса.

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