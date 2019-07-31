Эдита Пьеха отметила день рождения концертом в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Народная артистка СССР Эдита Пьеха отметила 82-й день рождения концертом в доме офицеров в Петербурге.

"Я сама придумала такой подарок для своей публики в мой день рождения, я же домой не могу всех пригласить, и поэтому слушатели, которые приходят на концерт, они для меня очень дороги. Я им очень благодарна, что они приходят. Это - традиция уже многолетняя, мне же в этом году уже 82, а выступать я начала в 1955 году, мне тогда было 18 лет", - рассказала певица журналистам перед концертом.

Пьеха добавила, что в программе будут ее старые песни. "Ничего нового, новое - это хорошо забытое старое. У меня песен за всю мою жизнь было много-много-много, и поэтому каждому приятно вспомнить какую-то из тех песен, которые мы незаслуженно будем называть старыми", - отметила она.

Зал встретил именинницу стоя. Открыла концерт песня "Возвращайся к началу", всего прозвучало порядка 15 композиций. Также выступили внук певицы Стас Пьеха и Эдуард Хиль (младший).

Эдита Пьеха - советская и российский эстрадная певица, актриса. Когда Пьеха была студенткой отделения психологии философского факультета Ленинградского университета, она получила приглашение от Александра Броневицкого выступить с ансамблем студентов консерватории. До 1976 года Пьеха выступала вместе с коллективом, которому дала название "Дружба", а затем основала собственный ансамбль. По подсчетам поклонников, в репертуаре певицы около 400 песен, в том числе "Город детства", "Белый свет", "Надежда" и "Как молоды мы были".

Певица награждена орденами "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени, Трудового Красного Знамени, Дружбы, Дружбы народов, медалью "Воину-интернационалисту" (за концерты в горячих точках), почетным знаком "За заслуги перед Санкт-Петербургом", а также орденами и медалями Франции, Польши, Чехословакии, Афганистана. Среди особых ее наград - звание "Почетный гражданин Кемеровской области" - за концерты и благотворительные акции в этом регионе. Эдита Пьеха - единственная артистка эстрады, удостоенная международной премии "Балтийская звезда" - за развитие и укрепление культурных связей в странах Балтийского региона.